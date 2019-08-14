2019/08/14 | 11:58

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هيئة الحج والعمرة: عدد الوفيات بين الحجاج العراقيين لهذا الموسم ١٠ فقط

كلمة -

بغداد

اعلنت هيئة الحج والعمرة، يوم الاربعاء، نجاح موسم الحج

الحالي مع نهاية اداء الحجيج لمناسك العبادات.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي ان عدد الوفيات بين الحجاج العراقيين

لهذا العام، قد بلغت عشرة ضحايا فقط.

كما واكدت البعثة موعد انطلاق الرحلات الجوية العكسية الى العراق،

لإعادة الحجيج الى البلاد، في الخامس عشر من الشهر الحالي، والتي

ستستمر حتى الواحد والثلاثون.

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