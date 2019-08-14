2019/08/14 | 11:58

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بعثة الحج العراقية تعلن موعد عودة الحجاج العراقيين

كلمة -

بغداد

اعلنت بعثة الحج يوم الاربعاء موعد انطلاق الرحلات البرية

والجوية لإعادة الحجيج الى البلاد.

واكدت البعثة خلال مؤتمر اطلع عليه «موقع كلمة

الإخباري»، ان الرحلات الجوية العكسية ستنطلق في الخامس

عشر من الشهر الحالي وتستمر حتى نهايته.

كما واعلنت الهيئة يوم السادس عشر من الشهر، موعد انطلاق التفويج

البري الى العراق والذي سيستمر لمدة اسبوع.

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