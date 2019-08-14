وباء الحصبة يغزو العالم

2019/08/14 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بدأ مرض الحصبة المعدي بالانتشار السريع في مختلف مناطق العالم.ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، سجلت منذ بداية السنة الحالية وإلى الآن، إصابات أكثر مما سجل خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.ففي نهاية شهر يوليو 2019 سجلت في العالم أكثر من 365 ألف إصابة بمرض الحصبة المعدي.الذي ينتشر في 182 دولة […]

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