العراق يؤكد رفضه لأي قرار يبتز الأراضي الفلسطينية لحساب الكيان الاسرائيلي

2019/08/14 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاربعاء، رفض العراق لأي قرار يبتز الأراضي الفلسطينية لحساب الكيان الاسرائيلي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان"وزيرها اجرى اتّصالاً هاتفيّاً مع نظيره الفلسطينيّ رياض المالكيّ، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليمية، بخاصة أبرز التطورات في المنطقة".وأكّد الوزير الحكيم بحسب البيان: "دعم العراق ومساندته للقضيّة الفلسطينيّة، ونضال شعب فلسطين لنيل حُقوقه الوطنيّة المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".واعرب الحكيم، عن"رفض العراق لأيّ قرار يبتزّ الأراضي الفلسطينيّة إلى حساب الكيان الإسرائيليّ، ويدعو للتمسُّك بقرارات الشرعيّة الدوليّة، وأهمّية المسار السياسيّ الأمميّ؛ لأنه يحظى بقبول، وتأييد عالميّ"، مشدداً على"أهمّية تقديم الدعم اللازم للجُهُود، والمساعي الفلسطينيّة وُصُولاً إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية، والاستقلال".انتهى

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