انفجار العتاد في معسكر الصقر أحيا الجدل بشأن فوضى السلاح في العراق وأخطاء تخزينه

2019/08/14 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / متابعة سكاي برس

ذكرت صحيفة عربية، الأربعاء، ان حادثة انفجار كدس العتاد في معسكر الصقر التابع لإحدى فصائل الحشد الشعبي، أحيت الجدل بشأن فوضى السلاح في العراق.وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، نشر اليوم، 14 آب 2019، ان "بعض الفصائل لا تلتزم بأي ضوابط في حمل السلاح واستخدامه، ولا حتى في تخزينه، حيث...

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