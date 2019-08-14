شرطة نينوى تنوه بشأن اللحية الطويلة وارتداء البرمودة: بلغوا عن الحالات المشتبه بها

2019/08/14 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة شرطة نينوى، الاربعاء، تنويها بشأن الانباء التي تداولتها وسائل الاعلام بشان اعتقال من يطلق اللحية الطويلة ويرتدي البرمودة.

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