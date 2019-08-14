استشهاد احد مقاتلي الحشد إثر احباط تعرض

2019/08/14 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبط الحشد الشعبي، الأربعاء، هجوما داعشيا لاستهداف احتفالات العيد في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.

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