تيار الحكمة: المفتشون العموميون حلقة زائدة ومعطلة

2019/08/14 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن كتلة الحكمة حسن خلاطي، ان المفتشين العموميين حلقة زائدة ومعطلة.

وقال خلاطي، إن اختيار المفتشين العموميين مخالف للشروط، وانهم حلقة زائدة ومعطلة, وكان أمرا ديوانيا صدر عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قرر تعيين عدد جديد من المفتشين العموميين، ما أثار حالة من الاعتراضات من مختلف الكتل السياسية والشخصيات.

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