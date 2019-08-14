نائب يطالب بإبعاد المؤسسة العسكرية عن التنافس الانتخابي

2019/08/14 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… طالب عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، الأربعاء، رئاسة مجلس النواب بتشريع قانون يمنع إفراد القوات المسلحة من التنافس الانتخابي، فيما بين أن بعض القادة يحاولون جر المؤسسة العسكرية للعمل السياسي والحزبي.وقال الصيادي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “تكالب القادة الأمنيين على المناصب والمنافسة الانتخابية أدى إلى تراجع المستوى الفني والمهني وولاء […]

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