2019/08/14 | 12:15

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النفط تعلن السيطرة على حريق مصفى بيجي

الاربعاء

14

أب

2019 :

12:08 pm

27

اعلنت وزارة النفط السيطرة على الحريق الذي اندلع في محيط مصفى ‏بيجي

بصلاح الدين.‏ مدير عام شركة مصافي الشمال قاسم عبد الرحمن اشار الى ‏ان الحريق

اندلع في محيط المصفى بسبب سقوط عمود كهربائي ‏على ارض زراعية متروكة

بفعل الرياح ، وتسبب في اشتعال النيران في الحشائش ‏اليابسة ، مبينا

ان الحريق كان خارج محيط المصفى ولم يؤثر على إنتاجه ، وتمت السيطرة

‏عليه بفترة وجيزة من قبل فرق الدفاع المدني.

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