2019/08/14 | 12:15

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العراق يرفض أي قرار يبتز الأراضي الفلسطينية لحساب الكيان الصهيوني

الاربعاء

14

أب

2019 :

12:02 pm

8

جددت وزارة الخارجية رفض العراق لأي قرار يبتزّ الأراضي الفلسطينيّة

لحساب الكيان الصهيوني. وذكرت الوزارة في بيـان إن وزير الخارجية محمد علي الحكيم اجرى

اتّصالاً هاتفيّاً مع نظيره الفلسطينيّ رياض المالكيّ، مبينة ان

الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعدداً من

القضايا الإقليمية، بخاصة أبرز التطورات في المنطقة.وأكّد الحكيم على

دعم العراق ومساندته للقضيّة الفلسطينيّة ونضال شعب فلسطين لنيل

حُقوقه الوطنيّة المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

الشريف,مشدداً على أهمّية تقديم الدعم اللازم للجُهُود والمساعي

الفلسطينيّة وُصُولاً إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية،

والاستقلال.

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