قائممقام بيجي ينفي تسجيل اصابات بشرية في حريق المصفى

2019/08/14 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قائممقام قضاء بيجي محمد محمود، حدوث إصابات بين العاملين او موظفي المصفى في الحريق الذي اندلع مساء اليوم.وبين محمود، ان “الحريق ناتج عن تماس كهربائي بسبب سقوط احد الاعمدة الناقلة للطاقة جراء شدة الرياح ما اسفر عن اندلاع الحريق عند أطراف مصفى بيجي”.واضاف ان “فرق الدفاع المدني وصلت لمكان الحريق وتمكنت من […]

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