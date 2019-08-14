2019/08/14 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخارجية في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الحكيم أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، بحثا فيه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية، بخاصة أبرز التطورات في المنطقة".واكد، دعم العراق ومساندته للقضية الفلسطينية، ونضال شعب فلسطين لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".واعرب الحكيم عن رفض العراق لأي قرار يبتز الأراضي الفلسطينية إلى حساب الكيان الإسرائيلي".ودعا، للتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وأهمية المسار السياسي الأممي؛ لأنه يحظى بقبول، وتأييد عالمي"، مشددا على "أهمية تقديم الدعم اللازم للجهود، والمساعي الفلسطينية وصولا إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية، والاستقلال".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية العراقية: أي قرار مبتز للأراضي الفلسطينية مرفوض رفضا قاطعا) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية العراقية: أي قرار مبتز للأراضي الفلسطينية مرفوض رفضا قاطعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).