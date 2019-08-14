العطية: العراق البلد الوحيد الذي حصل على زيادة في مقاعد الحج هذا العام

2019/08/14 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العطية في كلمة له خلال مؤتمر عقده اليوم،وحضرته "الغدير"، ان" حالات الوفيات بين الحجاج العراقيين بلغت ١٠ حالات فقط في حين هنالك ٨ حالات ترقد في المستشفيات السعودية وجميعها بدأت بالتعافي".واضاف العطية، ان" العراق الدولة الوحيدة التي حصلت على زيادة كبيرة في عدد الحجاج خلال الموسم الحالي".ونوه رئيس الهيئة خلال كلمته، الى ان" اعادة الحجاج الى البلاد جوا سيبدأ يوم 15 من الشهر الجاري وينتهي يوم 31 من نفس الشهر".واوضح، فيما ستكون عودة القوافل برا الى العراق خلال ٧ ايام بدءً من 15 / 8".انتهى..م.م

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