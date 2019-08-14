2019/08/14 | 12:17

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توضيح من شرطة نينوى بشأن ما اثير حول اعتقال من يطلق اللحى ويرتدي "البرمودا"

بغداد/...اصدر قيادة شرطة نينوى، الاربعاء، توضيحا بشأن ما اثير حول اعتقال من يطلق اللحى ويرتدي "البنطال المقطعة والبرمودا"، فيما دعت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الحذر والدقة في نقل الاخبار.

وقالت القيادة في بيان انه "لاصحة للخبر الذي تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شرطة نينوى بحملة لملاحقة واعتقال كل من يطلق اللحية الطويلة ويرتدي البناطيل النازلة والمقطعة والشورتات والبرمودات فوق الركبة القصيرة في الاماكن العامة والقبض على حالات ...الخ ".

ودعت القيادة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى "توخي الحذر والدقة في نقل الخبر واخذ الاخبار الصحيحة من المصادر الرسمية والابتعاد عن المواقع والصفحات الوهمية التي تقوم بنقل وترويج الاخبار الكاذبة والتي من شأنها إشاعة الفوضى وزعزعة الامن والإستقرار الذي تشهده المدينة"، مطالبة بـ"الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها والخارجة عن القانون".

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