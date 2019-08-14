المرشد الايراني يستقبل المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية

2019/08/14 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المرشد الايراني السيد علي الخامنئي، المتحدث باسم حركة انصار الله اليمينة محمد عبد السلام.وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ظريف كان قد أعرب خلال استقباله المتحدث باسم حركة "انصارالله" محمد عبدالسلام في طهران يوم الاحد، عن اسفه للمجازر التي يتعرض لها الشعب اليمني المظلوم والحصار المفروض على اليمن منذ 5 اعوام، داعيا لوقف الحرب وانهاء الحصار المفروض على هذا البلد سريعا.واكد وزير الخارجية الايراني بان طريق الحل لازمة اليمن هو طريق الحل السياسي واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت على الدوام اجراء المفاوضات اليمنية –اليمنية والتنفيذ الكامل لتوافقات ستوكهولم.

كما عبّر ظريف عن اسفه للاوضاع الانسانية المتدهورة في اليمن، مؤكدا استعداد ايران لارسال المساعدات الانسانية الى هذا البلد.

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