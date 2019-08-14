النقل: تسيير قطار لنقل مشجعي منتخبنا الوطني

2019/08/14 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، تسيير قطار لنقل مشجعي المنتخب الوطني.

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