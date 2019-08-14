كردستان تنتعش وتكتظ: 200 ألف سائح تسببوا باغلاق الطرق

2019/08/14 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق وصل #إقليم_كردستان، خلال أيام #عيد_الأضحى الماضية إلى أكثر من 200 ألف سائح، فيما تسبب الازدحام بإغلاق طريق سياحي.ونقل موقع “كردستان 24″، عن المتحدث باسم هيئة […]

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