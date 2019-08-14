معامل الأنابيب البلاستيكية لـ

2019/08/14 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

طالب اصحاب معامل الأنابيب البلاستيكية في محافظة البصرة، الجهات الحكومية بحماية منتجاتهم من المنافسة الاجنبية.

وقال مجموعة من اصحاب معامل إنتاج الأنابيب البلاستيكية لـ"لعهد

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