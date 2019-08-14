تفاصيل المباراة النهائية لبطولة غرب اسيا اليوم

2019/08/14 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص

يخوض منتخبنا الوطني العراقي ونظيره البحريني، المباراة النهائية لبطولة غرب اسيا على ملعب كربلاء الدولي في الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم

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