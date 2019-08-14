2019/08/14 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس كشف رئيس اللجنة المشرفة على بطولة غرب آسيا، النجم الدولي السابق حسين سعيد، الاربعاء، تفاصيل لقائه بوفد الفيفا بشأن حظر الملاعب العراقية.وقال سعيد في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “البعض يحاول بقصد او من دونه تضليل الحقائق وخلط الاوراق حول لقائنا بوفد الفيفا الذي حضر إلى أربيل”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسين سعيد يكشف تفاصيل لقائه بوفد الفيفا وكالة خطوة برس.

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