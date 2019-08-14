“بالفديو”.. افعى تثير رعب المرضى بمستشفى في بابل

2019/08/14 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل: يس عراق اثارت افعى الرعب بين المرضى ومرافقيهم في إحدى ردهات مستشفى المحاويل في محافظة بابل وذلك قبل ان يتم القضاء عليها من قبل المراجعين.

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