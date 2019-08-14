علماء يكشفون دور النيازك في ازدهار الحياة على كوكب الأرض

2019/08/14 | 12:28

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قال خبراء إن المواد الكيميائية التي دُفنت في الصخور في وقت مبكر من تاريخ كوكبنا، تقدم دليلا أكبر على ...

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