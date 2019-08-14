وكالة ايرانية: الغاء تأشيرة دخول الايرانيين خلال زيارة الاربعين

2019/08/14 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الداخلية الايراني عن الغاء التأشيرة عن الزوار الايرانيين الوافدين الى العراق في ايام زيارة الاربعين.وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي صرح للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء بأن تأشيرة السفر الى العراق سوف تلغى للزوار الايرانيين في ايام زيارة الاربعين، لكن ذلك لا يعني عدم الاشراف والمحاصصة لعملية وفود الزوار، وبالتاكيد سيكون هنالك مستوى محدد لا يجوز تجاوزه.

وأضاف: سيجري احد الوزراء العراقيين زيارة الى طهران في الاحد القادم وسيعقد اجتماع معه لمناقشة هذا الامر، وسنسعى لايجاد مناطق جديدة من اجل عبور الزوار في ايام الاربعين وفي ايام تاسوعا وعاشوراء ضمن ظروف خاصة.

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