2019/08/14 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC دعا النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى استثمار صلاحياته القانونية لرفع الحصانة عن بعض النواب ممن طلبهم القضاء.وقال السوداني في تصريح لـلمركز الخبري الوطني انه “يجب ان لا نحمل رفع الحصانة عن النواب اكثر مما يجب”، مبينا ان “رفع الحصانة عن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يطرح مقترحا للحلبوسي بشان رفع حصانة بعض النواب المركز الخبري الوطني.

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