أمريكا تحتجز 1400 عراقي مسيحي بغية ترحيلهم الى بلدهم.. ومبادرات عراقية لإستقبالهم

2019/08/14 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

عادت قضية ترحيل 1400 عراقي مسيحي من الولايات المتحدة الى الواجهة بعد بدء اجراءاتإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بمحاولة إبقاء 1400 عراقي قيد الاحتجاز لشهور في إطار خطة لترحيلهم إلى بلدهم.

وتقول واشنطن إن العملية تندرج في إطار تفعيل إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات لإبعاد المقي...

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