2019/08/14 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس علق محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، اليوم الأربعاء، على قضية الجثث المجهولة في بابل، واصفا أن الادعاءات بوجود هذه الجثث منذ فترة طويلة مجهولة “سخافة”، فيما هدد باللجوء الى المجتمع الدولي.وكان محافظ بابل كرار العبادي قد أوضح أمس أن هذه الجثث “لمجهولين لأربع سنوات مضت في الثلاجات الخاصة بالطبابة العدلية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أثيل النجيفي لـ”خطوة برس”: ما سمعناه عن الجثث في بابل “سخافات”..



وأطالب بتدويل القضية وكالة خطوة برس.

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