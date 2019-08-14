إعتقال متهمين بالإرهاب والمخدرات والابتزاز الالكتروني في بغداد

2019/08/14 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، اعتقال متهمين بالإرهاب والمخدرات والابتزاز الالكتروني.وذكرت القيادة في بيان تلقت/المعلومة/نسخة منه، ان” القوات الأمنية في القيادة تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/إرهاب في سيطرة بوابة بغداد/الراشدية”.واضافت، انه”تم اعتقال متهم من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في منطقة حي العامل، بالإضافة الى اعتقال متهم […]

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