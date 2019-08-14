حذف حساب هيفاء وهبي في ”إنستغرام“ بسبب ..

2019/08/14 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..تفاجأ العديد من متابعي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بحذف حسابها من موقع ”إنستغرام“ خاصًة أنها كانت تتفاعل معهم وتتلقى ردود الأفعال بشأن حفلها الأخير الذي أحيته أخيرًا في السويد.

وأثار حذف حساب النجمة اللبنانية بعضًا من الحيرة والقلق لدى جمهورها، منتقلين إلى حسابها عبر ”تويتر“ يتساءلون حول سبب حذفها للحساب.

وتكهن بعض جمهورها بأن حسابها ربما يكون به مشكلة تقنية ويجري حلها، وقال آخرون إنها فضلت الابتعاد والحصول على إجازة من مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، عن سبب حذف حسابها على ”إنستغرام“ موضحًة في تغريدة لها عبر ”تويتر“ أن حذف الحساب كان بسبب عُطل تقني.

وكتبت هيفاء في تغريدتها قائلًة: ”بينما أستمتع بمتابعة ردود فعل الجمهور حول آخر حفلاتي في السويد عبر حسابي على إنستغرام تعرض الحساب لعطل تقني“.

وتابعت النجمة اللبنانية قائلًة: ”تواصلنا مع المسؤولين لإصلاح المشكلة وإعادة الحساب مجددًا دون أن نفقد أيًّ من محتواه“.

يُذكر أن هيفاء وهبي، تحظى عبر حسابها على ”انستغرام“ بأكثر من 5 ملايين متابع، ولها قرابة الألف صورة وفيديو.

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