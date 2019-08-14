موناكو يضم وسام بن يدر حتى 2024

2019/08/14 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / الغد برسأعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع مهاجم نادي إشبيلية الإسباني، وسام بن يدر، بعقد لمدة 5 سنوات، ليستمر مع نادي الإمارة الفرنسية حتى عام 2024.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن موناكو قام بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم وسام بن يدر مع إشبيلية الإسباني، والمقدر قيمته بـ40 مليون يورو.وقال المهاجم الفرنسي صاحب الـ29 عاما، بعد توقيع عقود انضمامه إلى موناكو "أنا سعيد جدا بالإنضمام إلى موناكو، شعرت برغبة قوية من قبل مسؤولي النادي للتعاقد معي، اخترت هذا الفريق لأني أؤمن بهذا المشروع، وأسعى لبذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافنا المشتركة".وأضاف "أشكر النادي على الثقة الكبيرة، التي منحها لي، لا أستطيع الإنتظار حتى أبدأ تجربتي الجديدة مع موناكو، وأسعى لإثبات نفسي كما هو الحال دائماً".

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