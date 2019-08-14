انتقال حارس ريال مدريد إلى بلد الوليد

2019/08/14 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / الغد برسأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن انتقال حارسه الأوكراني الشاب أندريه لونين، إلى نادي بلد الوليد لمدة موسم على سبي الإعارة.

وقال النادي في بيان على الموقع الرسمي "وافق ريال مدريد وريال بلد الوليد، على انتقال أندريه لونين هذا الموسم، اعارة حتى 30 يونيو 2020".وشارك اللاعب مع ريال مدريد خلال الفترة التحضيرية عقب قيادته منتخب أوكرانيا بلقب كأس العالم للشباب وتتويجه كأفضل حارس مرمى في البطولة.رحيل لونين يعني أن المدرب زيدان سيعتمد على تيبو كورتوا وكيلور نافاس في الموسم المقبل.

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