2019/08/14 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مفوضية حقوق الانسان الى ابعاد جميع المقرات العسكرية ومخازن الاسلحة والعتاد الحربي الى خارج المدن والمناطق الاهلة بالسكان .وذكرت عضو مجلس المفوضية فاتن الحلفي ان ” حالة الرعب والفوضى واضرار في المناطق السكنية المحيطة بقاعدة عين الصقر جنوب بغداد ، تتحملها الحكومة المركزية “، مشيرة الى ان ” الحادث لم يكن الاول من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسـان تدعو الى عدم عسكرة المدن ومحاسبة المقصرين في حادثة قاعدة الصقر) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسـان تدعو الى عدم عسكرة المدن ومحاسبة المقصرين في حادثة قاعدة الصقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).