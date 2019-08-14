شرطة ديالى تعتقل 7 متهمين بقضايا جنائية

2019/08/14 | 13:17

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بغداد اليوم- ديالى

كشف الناطق الإعلامي باسم شرطة محافظة ديالى، غالب العطيه، الاربعاء (14 اب 2019)، عن اعتقال 7 متهمين بقضايا جنائية داخل المحافظة.

وقال العطية في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "مفارز الشرطة اعتقلت 7 مطلوبين للقضاء بتهم جنائية ضمن ما يعرف بكمائن العيد والتي جرت في مناطق متفرقة من المحافظة".

واضاف ، أن "المعتقلين جرى نقلهم الى المراكز الامنية ليتم التعامل معهم وفق القانون".

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع في إقليم كردستان، الأربعاء (14 آب 2019) الملفات التي سيناقشها الوفد الكردي الرفيع، الذي يعتزم زيارة بغداد الأسبوع المقبل.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الوفد يعتزم وضع ملف

بغداد اليوم- خاص

رأى النائب عن تحالف "سائرون"، رائد فهمي، الاربعاء (14 آب 2019)، أن استمرار تلكؤ الحكومة في تطبيق برنامجها، سيصعب الموقف، ويؤدي إلى نتائج كارثية.

وقال فهمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوضع الراهن يتطلب جهوداً ا

بغداد اليوم- بغداد

اقترح النائب عن المكون الأيزيدي، حسين نرمو، الأربعاء (14 آب 2019) تشكيل خلية أزمة لإدارة قضاء سنجار.

وقال عن الاتحاد الوطني الكردستاني، نرمو في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الحكومة العراقية تسوف قضية سنجار ولا تتعامل بجدية

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