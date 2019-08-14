جمارك مطار البصرة تضبط مسافرا صينيا حاول ادخال ادوية مخالفة للضوابط

2019/08/14 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة في بيان لها حصل عليه موقع "الغدير"، ان" عملية الضبط تمت بالتعاون مع الجهات الساندة في مطار بغداد الدولي فيما اكدت على أتخاذها الإجراءات القانونية وفقا لقانونها النافذ رقم 23 لسنة 1984المعدل".وأضاف البيان أن" الهيئة، تعلن يوميا الكثير من المخالفات التي تضبط في مراكزها الجمركية المنتشرة في المنافذ الحدودية والمطارات حيث تمارس عملها في تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وانها تتصدى لكافة عمليات التهريب".ودعت الهيئة في بيانها، منتسبيها في المطارات والمنافذ الحدودية والموانئ الى تشديد اجراءات الكشف على الحاويات وتفتيش الأمتعة الشخصية وتحذر ضعاف النفوس من الإقدام على عمليات التهريب التي تهدد حياة العراقيين وأن الهيأة ستواصل فرض العقوبات بحق هؤلاء بموجب أحكام قانون الجمارك العراقي".انتهى..م.م

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