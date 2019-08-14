الجيش السوري يستعيد السيطرة على أربع قرى في ريف إدلب الجنوبي

2019/08/14 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..سيطر الجيش السوري على بلدة كفرعين، أمس الثلاثاء، في سياق عملياته المستمرة على محور خان شيخون بريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا.وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش السوري تابعت عملياتها العسكرية على محور مدينة الهبيط، مقلصة المسافة التي تفصلها عن مدينة خان شيخون لنحو 7 كم، بعدما سيطرت على بلدة كفرعين شرق الهبيط […]

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