عمليات بغداد: اعتقال متهم بالابتزاز الالكتروني لمواطنة في احد المولات

2019/08/14 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد،اليوم الاربعاء، اعتقال متهم بالابتزاز الالكتروني لمواطنة في احد المولات.

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