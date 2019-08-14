باحث لبناني في العلوم السياسية لـ

2019/08/14 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عدّ الباحث اللبناني في العلوم السياسية، الدكتور احمد الزين، ان الكيان الصهيوني لا يستطيع الوصول الى العراق والاعتداء عليه، الا من خلال منفذها

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