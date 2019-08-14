قانون التقاعد العام

2019/08/14 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راغب الركابي

التقاعد في مفهومه العام هو (ضمان مالي يعطى للفرد في سن معين ، أو إنه يعطى للفرد في حال لم يكن قادرا على العمل)

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