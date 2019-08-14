2019/08/14 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعا وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اليوم الاربعاء، للالتزام بكامل قرارات الفيفا، فيما اكد عرض نهائي غرب اسيا بين منتخبي العراق والبحرين بشاشات عملاقة.وقال رياض خلال مؤتمر صحفي انه “يجب الالتزام بكامل قرارت الفيفا ودعم كامل لكل الجماهير العراقية”، مؤكداً “عدم دخول من لم يسعده الحظ لاكتمال عدد الحضور الكلي بالملعب”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الشباب: نهائي غرب آسيا سيعرض في شاشات عملاقة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب: نهائي غرب آسيا سيعرض في شاشات عملاقة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب: نهائي غرب آسيا سيعرض في شاشات عملاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).