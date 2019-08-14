مسلحون يسطون على منزل احد اطباء محافظة البصرة ومعهم خروف

2019/08/14 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم مجهولون على تنفيذ عملية سرقة مسلحة لمنزل احد الاطباء في محافظة البصرة ، بالتزامن مع حلول عيد الاضحـى المبارك ، استخدموا فيها خروفا لتنفيذ العملية.وذكر مصدر محلي ان ” مجهولين يستقلون مركبة طراز تاهو فضية اللون، قاموا بزيارة منزل احد الأطباء وهو (أخصائي لعلاج العقم) في مركز مدينة البصرة صباحا مصطحبين معهم خروف […]

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