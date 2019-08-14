إيران تكشف عن تحول إيجابي بالمفاوضات مع الأوروبيين وتقدم رؤيتها لتأمين الخليج

2019/08/14 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إيران اليوم عن تطور إيجابي متعلق بالمفاوضات مع الأوروبيين، وأكدت رفضها مشاركة إسرائيل في المهمة التي تدفع نحوها الولايات المتحدة بدعم

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