زراعة ديالى: 3 الاف فلاح عاطل عن العمل

2019/08/14 | 13:32

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بغداد :سومر نيوز

كشفت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالى، الاربعاء، عن حجم ما اسمته بـ”كارثة حزيران الاسود”.

وقال ...

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