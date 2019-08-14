2019/08/14 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت مديرية الدفاع المدني،الاربعاء،اخماد حريق اندلع في احد المنتزهات بمحافظة كركوك.وقالت المديرية في بيان تلقت /ميديا نيوز/نسخة منه،ان”مفارز الدفاع المدني التابعة لمركز تازة في كركوك تمكنت من اخمد حريق اندلع في إحدى منتزهات وحدائق تازة تحديداً في حي العسكري.واضافت انه،”تم إبعاد العوائل الموجودة داخل المنتزه عن مكان الحادث وتحويط النيران واخمادها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تعلن اخماد حريق اندلع باحد المنتزهات في وسط كركوك) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تعلن اخماد حريق اندلع باحد المنتزهات في وسط كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).