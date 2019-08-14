استشهاد مقاتل بالحشد إثر احباط تعرض داعشي في كركوك

2019/08/14 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كركوك: الفرات نيوز} احبط الحشد الشعبي، الأربعاء، هجوما داعشيا لاستهداف احتفالات العيد في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.

وذكر بيان للحشد تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الفوج الخامس باللواء ٥٦ بالحشد تمكن من احباط تعرض لداعش على قرية {البرغلية} في قضاء الحويجة".وأضاف البيان ان "احد ابطال الفوج الخامس ارتقى شهيدا نتيجة عملية التصدي للمحاولة الإرهابية".يشار الى ان الحشد الشعبي في كركوك وضع خطة أمنية خاصة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك شملت المدن والقرى الزراعية اضافة الى الأسواق والمرافق العامة.انتهى

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