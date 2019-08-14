منتجات لحماية المدخنين من السرطان

2019/08/14 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..توصل باحثون إلى استنتاج أن العنب البري والتفاح والبروكلي هم منتجات تفيد في حماية المدخنين من الإصابة بالسرطان.هذه المنتجات غنية بمركبات الفلافونويد (المغذيات النباتية قادرة مسؤولة عن إعطاء الفواكه والخضار لونه) وقادرة على حماية الأشخاص الذين يعانون من إدمان على النيكوتين وكذلك من أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب مجلة “نيتشر”.شارك في […]

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