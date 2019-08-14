احتجاجات هونغ كونغ.. الصين ساخطة وترامب على خط الأزمة

2019/08/14 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت بكين اليوم الأربعاء عن غضبها الشديد بعد الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة المحلية في مطار هونغ كونغ، من جانبه تحدث الرئيس الأميركي

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