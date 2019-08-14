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شاهد بالفيديو.. سياحة #كردستان تنتعش خلال العيد


شاهد بالفيديو.. سياحة #كردستان تنتعش خلال العيد
2019/08/14 | 13:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: dCMt9D3lJoo

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