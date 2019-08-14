2019/08/14 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dCMt9D3lJoo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياحة #كردستان تنتعش خلال العيد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سياحة #كردستان تنتعش خلال العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).