خامنئي يتعهد بمواصلة دعم الحوثيين

2019/08/14 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران- تعهد علي خامنئي، المرشد الإيراني بمواصلة دعم الجمهورية الإسلامية للميليشيات الحوثية في اليمن خلال لقائه وفدا من الحوثيين الثلاثاء في طهران.

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