العملة التركية تحت تأثير

2019/08/14 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استردت الليرة التركية معظم خسائرها الأولية بفعل أنباء تأجيل الولايات المتحدة فرض رسوم كمركية جديدة على بعض المنتجات الصينية، لكنّ المستثمرين ما زالوا يتوخون الحذر تجاه الأسواق الناشئة بعد هبوط البيزو الأرجنتيني إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار.

وبحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 5.5730 مقابل الدولار، منخفضة 0.2% مقارنة مع مستوى إغلاق يوم الاثنين البالغ 5.5630.

وفي وقت سابق، هبطت الليرة إلى 5.6360 وهو أضعف مستوياتها منذ 29 يوليو تموز.

لكنها استعادت معظم خسائرها بعد أن قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها ستؤجل فرض رسوم استيراد بنسبة 10% على واردات من بينها أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية وأجهزة ألعاب الفيديو ونطاق واسع من المنتجات الأخرى المصنعة في الصين، في تراجع مفاجئ عن موقف متشدد في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

والأضواء مسلطة على الأرجنتين في سوق العملات العالمية بعد الانتصار الذي أحرزه زعيم المعارضة ألبرتو فرنانديز الذي ينتمي إلى يسار الوسط في الانتخابات التمهيدية التي أُجريت يوم الأحد مما أثار مخاوف بأنه قد يتراجع عن جدول أعمال الرئيس موريسيو ماكري الداعم للشركات إذا فاز في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تشرين الأول.

وتسببت النتائج في صدمة بالأسواق مع تراجع البيزو 30% إلى مستويات متدنية قياسية قبل أن يتعافى قليلا.

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