2019/08/14 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الداخلية الإيراني عبد الله فضلي على هامش اجتماع مجلس الوزراء في أيام الأربعين , أنه سيتم إلغاء تأشيرة الدخول إلى العراق.و أضاف أن ذلك لا يعني عدم وجود رقابة وعدم وجود حصة لعدد الزوار، مؤكداً على تحديد سقف لذلك.كما أشار فضلي أن وزير الداخلية العراقي سيزور إيران يوم الأحد القادم, لبحث …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “وزير الداخلية الإيراني” إلغاء التأشيرة في زيارة الأربعين لايعني عدم تحديد عدد الزوار النعيم نيوز.

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